10 марта Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о внесении правок в российскую Конституцию. Рабочая группа по подготовке предложений об изменениях в Основном законе и думские фракции внесли около 400 поправок. Из них 200 в итоге были одобрены. Деятельность рабочей группы позитивно оценил политолог Павел Данилин.
Своим мнением эксперт
Прежняя формулировка «дети — достояние государства» звучит несколько двусмысленно. Теперь она заменена на формулировку «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», что выглядит более предпочтительно, — отметил Данилин.
Итоговый результат деятельности рабочей группы оказался положительным, подчеркнул политолог.
Была проделана титаническая работа, причём в достаточно небольшой срок. Так что, на мой взгляд, рабочая группа и депутаты Госдумы со своей задачей справились, — заключил Данилин.
Внести изменения в Основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как писал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.
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