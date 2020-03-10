Фото: duma.gov.ru

10 марта Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект о внесении правок в российскую Конституцию. Рабочая группа по подготовке предложений об изменениях в Основном законе и думские фракции внесли около 400 поправок. Из них 200 в итоге были одобрены. Деятельность рабочей группы позитивно оценил политолог Павел Данилин.

Своим мнением эксперт поделился с изданием «Ридус». По его словам, одним из наиболее ярких итогов обсуждения конституционных правок стала корректировка статьи с упоминанием детей.

Прежняя формулировка «дети — достояние государства» звучит несколько двусмысленно. Теперь она заменена на формулировку «дети являются важнейшим приоритетом государственной политики», что выглядит более предпочтительно, — отметил Данилин.

Итоговый результат деятельности рабочей группы оказался положительным, подчеркнул политолог.

Была проделана титаническая работа, причём в достаточно небольшой срок. Так что, на мой взгляд, рабочая группа и депутаты Госдумы со своей задачей справились, — заключил Данилин.

Внести изменения в Основной закон страны Владимир Путин предложил 15 января 2020 года в ходе своего традиционного обращения к Федеральному собранию. Как писал NEWS.ru, в тот же день глава государства создал рабочую группу для подготовки конституционных правок, куда вошли политики, предприниматели, журналисты, деятели культуры, науки и спорта — всего более 70 человек.

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