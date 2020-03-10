Фото: duma.gov.ru

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев прокомментировал инициативу депутата Госдумы Валентины Терешковой об «обнулении» президентских сроков, которые позволяют действующему главе государства Владимиру Путину снова занять эту должность. По его словам, эта мера позволит «сохранить стабильность» в стране.

Также изменения обеспечат преемственность власти, уверен бывший председатель правительства. Это исключительно важно для нашей Родины в современный период, — написал он в социальной сети «ВКонтакте». Предложение об обнулении числа президентских...