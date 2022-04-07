Политолог оценил будущее отношений России и Сербии после голосования в ООН

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию об отстранении России от участия в Совете по правам человека

Отношения России с Сербией сохранятся неизменными после того, как Сербия проголосовала за приостановку членства РФ из СПЧ ООН, заявил политолог Григорий Миронов. В РФ осознают давление Запада на Сербию, объяснил он «ПолитРоссии».

Россия понимает политику Сербии и то давление, которое испытывает эта страна. Поэтому голосование за исключение РФ из СПЧ ООН никак не повлияет на российско-сербские отношения. У наших стран общая история и, надеюсь, общее будущее, — сказал Миронов.

Он добавил, что в Сербии сильны прозападные настроения, в стране ведётся антироссийская пропаганда, но многие люди всё равно выходят на акции за Россию в Белграде и других городах.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна проголосовала против России только из-за давления и шантажа Запада. Он отметил, что Сербия — это единственная в Европе страна. которая не ввела санкции против России. Изначально при голосовании о членстве России в СПЧ ООН было решено воздержаться, пояснил сербский лидер.

Ранее Генеральная Ассамблея ООН приняла западную резолюцию о приостановке членства России в Совете по правам человека. «За» проголосовали 93, «против» — 24, воздержались — 58 делегаций. Против резолюции голосовали Алжир, Белоруссия, Боливия, Бурунди, ЦАР, Китай, Республика Конго, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Габон, Иран, Казахстан, Киргизия, Лаос, Мали, Никарагуа, Сирия, Таджикистан, Узбекистан, Вьетнам, Зимбабве.