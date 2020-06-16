«Диктат меньшинства»: политолог оценил антироссийские акции на Украине

https://static.news.ru/photo/1286b0a2-afbe-11ea-8385-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/ServiceSsu

Украинская власть, позволяя нелицеприятные выпады в адрес российских дипломатов, ведёт себя неразумно и нелогично. Такое мнение высказал вице-президент Фонда развития современной дипломатии Дмитрий Перлин.

Он объяснил усиление антироссийской риторики стремлением различных политических сил заработать очки в преддверии предстоящих местных выборов. По словам политолога, попустительство властей приводит к тому, что они становятся беззубыми и не способными защитить ни себя, ни население.

Население на Украине демонстрирует адекватность, отказ от идеи русофобии. Но украинские националисты проводят политику меньшинства — это форма нацизма в современном мире. И это очень пугает, — сказал Перлин в эфире радио Sputnik.

Он отметил, что украинская власть не только не реагирует на провокации, но и наоборот — ограничивает права не согласных с националистическими взглядами.

Причиной дипломатического конфликта стало появление в День России 12 июня возле посольства РФ в Киеве билбордов с гербом контрразведки Службы безопасности Украины (CБУ). Такие же изображения были замечены около консульств в Одессе и во Львове. Кроме того, на фасад дипмиссии также были спроецированы оскорбительные изображения русофобского содержания.

На официальной странице СБУ в социальных сетях вскоре появилось обращение, в котором произошедшее назвали «приветом к так называемому Дню России».

После этого, как писал NEWS.ru, российская сторона направила Украине ноту протеста. В документе дипломаты указали, что ждут от украинских властей мер по предотвращению действий, мешающих нормальной работе дипломатических миссий на своей территории.