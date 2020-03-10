https://static.news.ru/photo/e059c58c-62d4-11ea-87de-fa163e074e61_660.jpg Геннадий Зюганов (в центре) Фото: duma.gov.ru

Внеочередные выборы в Госдуму дали бы нынешним парламентским партиям серьёзные преимущества перед конкурентами. Тем, кто сейчас сидит в Думе, выгоднее, чтобы выборы состоялись в 2020 году, а не в следующем, считает доцент Института общественных наук РАНХиГС Екатерина Шульман.

Это связано с тем, что досрочное голосование «отсекло» бы вероятных противников которые могли бы за этот год проявиться, но сейчас пока не готовы к политической борьбе, пояснила она.

Эти партии имеют фору. <...> Под влиянием настроений после всенародного голосования по поправкам в Конституцию электорат более лояльно проголосует на досрочных парламентских выборах, — цитирует Шульман «Интерфакс».

Провести внеочередные выборы в Госдуму после принятия поправок в Конституцию предложил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Однако в КПРФ назвали подобную инициативу несвоевременной.

Тем временем, как писал NEWS.ru, внести ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции поправку о досрочных парламентских выборах решил депутат от «Единой России» Александр Карелин. Однако отозвал её после того, как президент Владимир Путин заявил, что не видит в этом необходимости.