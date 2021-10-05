Политолог объяснила причину отставки губернатора Тамбовской области

Отставка губернатора Тамбовской области Александра Никитина может быть связана с его переходом на другую должность в какое-то министерство или по законодательной деятельности. Об этом NEWS.ru заявила политолог Наталия Елисеева. По её мнению, Никитин выполнил свои обязательства на посту губернатора. Президент России Владимир Путин подписал указ об отставке политика 4 октября. Позже представитель Кремля Дмитрий Песков не стал раскрывать подход главы государства к отставкам глав регионов.

Елисеева отмечает, что у власти на данный момент существуют два основных критерия оценки деятельности губернаторов.

Первый — обеспечение деятельности региона в условиях коронавирусной инфекции, второй — социально-экономическое развитие в сложившейся ситуации. Эти два критерия друг из друга вытекают, — отметила политолог.

Она подчеркнула, что, возможно, Никитин «попал под раздачу» по этим параметрам, но, тем не менее, для экс-главы региона будет приготовлена какая-то другая должность, где он проявит себя с наилучшей стороны. Кроме того, эксперт отметила, что Никитин ушёл с должности по собственному желанию.

Если внимательно посмотреть на все кадровые перестановки, которые происходят, то у каждого губернатора есть ряд задач. Их могут перевести на другую должность, когда они их отработают, — добавила эксперт.

Ряд губернаторов выполняют роль кризисного менеджера. А тех, кто плохо справляется со своими обязанностями, впоследствии снимают.

Здесь я склоняюсь к тому, что Никитин выполнил свои обязательства, свою работу и таким образом, возможно, перейдёт на другое место. Это может быть какое-то министерство или что-то связанное с законодательной деятельностью, — добавила Елисеева.

По её словам, ситуация с теперь уже экс-губернатором Тамбовской области отличается от произошедшего с главой Владимирской области Владимиром Сипягиным, который из кресла губернатора прямиком отправиться в Госдуму.

Его переход в Госдуму абсолютно правильный. Ситуация складывалась не лучшим образом, возможно, в следующем году на выборах губернатора у него могли бы быть проблемы, поэтому Сипягин застолбил кресло [депутата Госдумы] за собой на пять лет, — уверена эксперт.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отставке главы Тамбовской области Александра Никитина заявил , что в каждом конкретном случае причины отставок губернаторов отличаются.

Ранее источники NEWS.ru сообщили, что Никитин потерял место по нескольким причинам, в числе которых недовольство федерального центра результатами «Единой России» на выборах в Госдуму.