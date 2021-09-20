Политолог объяснила потерю голосов у ЛДПР и эсеров на выборах в Госдуму

На нынешних выборах в Госдуму партии ЛДПР и «Справедливая Россия» потеряли часть своих голосов из-за того, что появилась партия «Новые люди», проход пятипроцентного барьера которой стал открытием нынешней избирательной кампании. Об этом «360» рассказала политолог Наталия Елисеева.

Это «Новые люди» частично забрали на себя их голоса как новая партия. Логично, что раз новая партия, то у кого-то она голоса скушает. Мы это сейчас как раз и наблюдаем. Вероятность, что «Новые люди» пройдут и у нас будет всё-таки пять партий в Госдуме, есть, — отметила эксперт.

По её мнению, попадание пятой партии в Госдуму было одной из интриг этой кампании. Кроме «Новых людей» на это место претендовала «Партия пенсионеров», но у них после обработки большинства протоколов не более 2,5%.

Также есть вероятность того, что в Госдуму пройдут одномандатники от «Родины», «Партии Роста» и «Гражданская платформа», что в итоге будет оставлять большой блок политических сил, заключила Елисеева.

Ранее политолог Марат Баширов рассказал, что партия «Новые люди» смогла преодолеть пятипроцентный барьер и попасть в Госдуму благодаря тому, что велась серьёзная подготовка перед выборами, где политическая сила смогла создать себе нишу и завоевать часть аудитории.