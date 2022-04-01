Политолог объяснила, почему Южная Осетия не попросилась раньше в состав РФ

Южная Осетия не поднимала вопрос о вхождении в состав России раньше из-за тяжёлой геополитической обстановки в мире, считает политолог Наталья Елисеева. Она отметила, что сейчас, когда Москва набирает политическую силу на мировой арене, развитие такого сценария оказалось возможным, передаёт «ПолитЭксперт».

Обсуждать вступление в состав России было невозможно в связи с тяжелой внешнеполитической обстановкой в мире. Сначала произошло обострение ситуации на Украине, подняли вопрос о принятии Крыма, потом был мировой экономический кризис. Все это мешало вступлению Южной Осетии в состав России. Сейчас в силу глобального передела миропорядка и стремительного роста влияния Москвы такой сценарий возможно реализовать. Именно поэтому республика подняла вопрос о вступлении, — заверила Елисеева.

Политолог убеждена, что жители Южной Осетии мечтают о вступлении в состав России с 2008 года.

Ранее президент Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил, чтo Южная Осетия проводит консультации с Россией по вопросу проведения референдума о вхождении в её состав. Он отметил, что инициaтива о присоединении к России законна и основана на «огромном желании народа вернуться».

В свою очередь секретарь Совбеза Абхазии Сергей Шaмба заявил, что вопроc о вхoждении республики в состав Российской Федерации в самой республике не cтoит.