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Вооружённый захват американскими военными завода в Болгарии стал возможен из-за их веры в свою исключительность. Такое мнение высказал эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин, передаёт телеканал «360».

Он объяснил это проблемой подготовки учений со стороны НАТО.

Военные ведут себя весьма разнузданно, особенно военнослужащие США, которые считают себя исключительными людьми. В этом их ещё убеждал [бывший президент Соединённых Штатов] Барак Обама. <...> Такую исключительную линию поведения они осуществляют за рубежом. И на учениях это вызывает недовольство местных жителей, — сказал Кошкин.

Он отметил, что подобного рода учения, особенно на восточном фланге, в странах Балтики, Польши, Румынии, Венгрии, наносят ущерб, особенно частным предпринимателям и малому бизнесу. Эксперт предположил, что количество таких инцидентов будет лишь возрастать.

Захват завода в Болгарии — серьёзная ошибка организаторов, подчеркнул Кошкин.

29 мая стало известно, что американские военнослужащие в ходе проходивших в Болгарии учений НАТО атаковали завод, приняв его за объект учений. Они ворвались в расположенный в пригороде Пловдива цех по производству оборудования для обработки оливкового масла.

Глава Минобороны Болгарии Георги Панайотов назвал инцидент недоразумением и извинился за него. Он заверил, что его ведомство проведёт расследование вместе с американской стороной.