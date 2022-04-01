Политолог объяснил, зачем Япония ввела антироссийские санкции из-за КНДР

Новые ограничительные меры Японии в адрес России из-за нарушения санкционного режима КНДР могут быть связаны с незначительными нарушениями Москвы, о которых Токио сообщал и до этого, считает доцент Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), кандидат политических наук Андрей Губин. Он отметил, что сейчас на все огрехи России обращают куда большее внимание из-за спецоперации на Украине, пишет Lenta.ru.

Сообщения о том, что российские или китайские корабли передают продукты либо топливо в каких-то маленьких партиях в море либо для личного употребления северокорейских экипажей, достаточно давно поступают с японской, южнокорейской или американской сторон. Вводились ограничения против судоходных компаний. Сейчас мы всё можем привязать к украинскому вопросу, но, скорее всего, японская сторона решила предъявить всё вместе, — уточнил Губин.

Он отметил, что в данных вопросах многое зависит от «политической воли». По мнению политолога, сейчас Запад ищет любую возможность, чтобы лишний раз ввести ограничительные меры против России. По его мнению, японцы таким образом пытаются найти возможность обосновать своё ухудшившееся отношение к Москве.

В связи с событиями на Украине Япония ранее увеличила число антироссийских санкций и ввела запрет на экспорт в Россию банкнот национальной валюты, золотых монет и золотых слитков. Кроме того, правительство страны вернулось к резким формулировкам относительно Южных Курил. Речь идёт о формулировке, которая называет эту территорию «неотъемлемой частью Японии», а острова при этом снова получают статус «незаконно оккупированных».