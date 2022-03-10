Политолог объяснил, зачем украинские нацисты сняли фейк про обстрел роддома

Фейковая история о якобы обстреле российскими войсками действующего роддома в Мариуполе была придумана украинскими националистами от чувства собственного бессилия, заявил политолог Александр Перенджиев. По его словам, таким образом нацисты пытаются навредить репутации России при помощи информационных вбросов, пишет «360».

Что касается Мариуполя, это фейк. Это отражение того, что сами националисты находятся там в безвыходном положении. Сдаваться они не собираются, но навредить определённым образом могут: через информационное пространство, через информационный скандал, — заверил Перенджиев.

Он убеждён, что кадры на видео были постановочными. По словам политолога, если бы армия РФ действительно ударила по действующему роддому, украинцы бы показали тела убитых или повреждённое оборудование.

7 марта постпред РФ при ООН Василий Небензя рассказал, сославшись на жителей Мариуполя, что «выгнав весь персонал роддома № 1 Мариуполя, Вооружённые силы Украины оборудовали в нём огневую позицию».

Позже первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский назвал фейком информацию о том, что мирные жители подверглись удару в больнице в Мариуполе. Дипломат отметил, что ООН не проверила данную информацию, но распространяет её.