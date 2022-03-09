Политолог объяснил, зачем украинские нацисты прикрываются мирными жителями

Националистические батальоны на Украине прикрываются мирными жителями, чтобы обеспечить собственную безопасность и дискредитировать действия армии РФ, заверил политолог Евгений Михайлов. По его словам, это всё делается с целью закрепиться на определённых позициях, пишет «360».

Националистические батальоны прикрываются мирными жителями в целью сохранения собственных жизней, с тем, чтобы дискредитировать действия российской армии и милиции народной ДНР в случае массовой гибели мирных граждан, — пояснил Михайлов.

Он считает, что когда на Украине вводится режим тишины, чтобы жители могли эвакуироваться из городов по гуманитарным коридорам, нацбатальоны в это время просто укрепляют свои позиции. Михайлов убеждён, что власти Украины сейчас совершенно недееспособны. По его мнению, они могут только ждать приказов от западных партнёров.

Ранее политолог Дмитрий Журавлёв заявил, что националистические батальоны на Украине необходимо ликвидировать, а их участников наказать, чтобы они не воспитывали следующее поколение нацистов. По его мнению, Нюрнбергский процесс дал миру «прививку» от фашизма на несколько десятилетий вперёд, однако сейчас эффект от неё уже ослабел.