Политолог объяснил, зачем Киев принял закон о деолигархизации

Законопроект о деолигархизации на Украине поддерживает лишь «наименее рационально мыслящие и бедные» слои общества. Инициатива Киева расколола украинцев и, несмотря на положительную оценку многих жителей государства, служит совершенно иным целям, считает директор Украинского института анализа и менеджмента политики (УИАМП) Руслан Бортник. Об этом пишет Lenta.ru.

В нём нет инструментов деолигархизации. Там есть инструменты, которые позволят репутационно влиять на крупный бизнес, на его медиа-активы с целью подмять под себя политическую деятельность бизнесменов, — пояснил Бортник.

По его мнению, инициатива Киева нужна для контроля за СМИ и финансовыми потоками украинских бизнесменов. Бортник отметил, что более образованные жители государства не поддерживают принятие законопроекта, так как понимают, что «по большому счету это покушение на политическую конкуренцию» в Украине.

5 числа Зеленский внёс в Верховную раду законопроект о деолигархизации. Документ называется «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)» и призван бороться с олигархатом. Законопроект указан как неотложный.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что за период его каденции в стране не останется олигархов, ссылаясь на обещания своей предвыборной программы.