Политолог объяснил важность взаимопомощи стран в борьбе с COVID-19

https://static.news.ru/photo/de562e1c-7bff-11ea-aecb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rainer Droese via imago-images.de/Global Look Press

Страны должны принимать любую помощь в борьбе с коронавирусной инфекцией и по возможности помогать другим государствам, заявил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

По словам политолога, в начале пандемии Россия помогла Китаю и теперь, когда тот победил инфекцию, принимает помощь от получившей уникальный опыт страны. Китайские специалисты помогут «оптимизировать научный и практический подход в деле противостояния эпидемии» на территории РФ, считает Кошкин.

Эта помощь совсем не означает, что Россия сама не может справиться. Просто борьбу с пандемией надо воспринимать глобально — весь мир борется, кто-то помогает, кто-то нет. Россия помогает при первой же возможности всем, даже США, — отметил политолог в комментарии «Невским Новостям».

Эксперт добавил, что пока вирус малоизучен, стоит использовать опыт разных государств.

Как писал NEWS.ru, в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 13,5 тысячи пациентов. Число заражённых выросло на 1,6 тысячи за минувшие сутки. Погибли 106 россиян.