Политолог объяснил важность слов Путина об «отдельной цивилизации»

https://static.news.ru/photo/de344844-98f4-11ea-8af5-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Слова президента Владимира Путина о России как об отдельной цивилизации в настоящее время становятся ещё более уместными в связи с последствиями, вызванными пандемией коронавирусной инфекции, заявил замглавы Международного Евразийского движения и члена Изборского клуба Валерий Коровин.

По его словам, до пандемии Запад претендовал на абсолютное мировое доминирование, исходя из собственного универсального исторического опыта. Однако коронавирус полностью доказал несостоятельность данного тезиса.

Как подчеркнул Коровин, Запад оказался неспособным организовать усилия для спасения человечества. А РФ политолог назвал центром грядущего «основного полюса» — Евразийского.

Россию эксперт считает «государством-цивилизацией», объединяющим другие страны и народы вокруг себя.

И президент показал движение от периферии в центр. К кристаллизации идеи, которая и ляжет в основу собирания большого пространства, — цитирует Коровина KP.RU.

Как ранее писал NEWS.ru, Владимир Путин считает, что для успешного развития в стране необходимо делать упор на высокие технологии. Россию он назвал «отдельной цивилизацией» с большим количеством традиций, культур и вероисповеданий.