Политолог объяснил, в каком случае США подпишут соглашение о безопасности

Соединённые Штаты согласятся на переговорный процесс по соглашениям о безопасности только после того, как Россия выведет свои войска со всех территорий, «нахождение на которых американцы считают неправильным», заявил политолог Сергей Марков. Он уточнил, что таким образом США пытаются предупредить гипотетическое вооружённое вторжение РФ на Украину, цитирует Lenta.ru.

Они предполагают, что это должно быть военное вторжение на территорию Украины. И в этих условиях они предупреждают, что не допустят такого сценария, а для начала переговорного процесса Россия должна отвести войска от всех территорий, нахождение на которых американцы считают неправильным, — пояснил Марков.

При этом он добавил, что начало переговорного процесса с США вовсе не даёт гарантий подписания соглашений о безопасности. По его мнению, Штаты пойдут на это только после того, как Москва подчинится и примет правила игры Вашингтона.

Пока не начнутся какие-то действия, соглашения не будут подписаны. А вот если Россия введёт свои войска, освободит Харьков, Одессу, Запорожье и другие города, все договорённости быстро будут достигнуты. А так, американцы считают, что все семьи российских руководителей имеют недвижимость, счета за рубежом, слишком зависят от Запада и не пойдут на такие шаги, — резюмировал политолог.

Проекты соглашений по безопасности 17 декабря опубликовал МИД РФ. Согласно документам, Москва предлагает НАТО взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение, присоединение Украины и других стран бывшего СССР.

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что предложения по безопасности, которые Россия передала США, не развеяли озабоченности Вашингтона. По его мнению, любые переговоры должны вестись на принципах взаимности.