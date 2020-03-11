https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин прокомментировал слова президента Владимира Путина о желании властей США обеспечить существование Украины российскими деньгами. По его словам, таким образом глава государства реагирует на остановку строительства газопровода «Северной поток — 2» из-за американских санкций.

Причиной стали угрозы США ввести ограничительные меры по отношению к компаниям, которые застрахуют корабль «Академик Черский».

Когда Северный поток — 2 будет реализован и введен в действие не понятно, соответственно и идет такая реакция [Путина], так как эти санкции были введены американским сенатом, интегрировал эти санкции в военный бюджет. По сути дела это было одним из условий со стороны законодателей для принятия военного бюджета, а военный бюджет для Америки это святое, — сказал он NEWS.ru.

Политолог отметил, что слова президента адресованы не только россиянам, но и Европе, так как для партнёров из ЕС проект газопровода выгоден.

Тем более, что сейчас в Германии снова в этой ситуации, когда возник перерыв снова активизировались активисты, которые выступают против этого проекта, выдвигая экологические аргументы, — подчеркнул он.

Кроме того, незавершённое строительство «Северного потока — 2» привело к необходимости идти на долгосрочный компромисс с Киевом, а Москва планировала только краткосрочный. Также пришлось выплатить Украине около трёх млрд долларов.

Речь, конечно, не о существовании Украины. Украина будет существовать в любом случае. Речь идет об опосредованной экономической поддержке. Тут есть разные нюансы, — добавил он.

Так, канцлер Германии Ангела Меркель и другие представители европейских стран настаивали на продолжении транзита газа через Украину после завершения строительства газопровода. Это означает, что государства ЕС, как и США, не хотят наносить мощный удар по украинской экономике, однако планируют получить более выгодные условия для себя.

Европейцы учитывают как свой интерес, так и выгоду для Украины, однако чужая страна — вторичный вопрос, так как её граждане не голосуют на выборах.

В этом контексте тема Украины для европейцев вторична, а у американцев такого ограничителя нет. Более того, американцы заинтересованы в том, чтобы наоборот ввести в Европу свой СПГ, газ. Соответственно, если европейцы для России потребители, то американцы для России на этом рынке конкуренты, — отметил Макаркин.

Именно из-за этого Вашингтон поддерживает Украину активнее, чем Европейские страны, а президент США Дональд Трамп периодически указывает на это Евросоюзу, заключил эксперт.

Как писал NEWS.ru, Путин заявил, что власти США пытаются обеспечить существование Украины за деньги России. По его словам, сама американская сторона не хочет спонсировать Украину.

Политик уточнил, что речь идёт в том числе о средствах, которые РФ платит за транзит газа в Европу по украинской территории. Под предлогом обеспечения США ввели санкции в отношении «Северного потока — 2», хотя, считает президент, это странный довод.

Он добавил, что при этом российская сторона заинтересована в продолжении транзита.