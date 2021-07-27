Политолог объяснил слова Байдена о проблемах Путина

В высказываниях президента США Джо Байдена о проблемах у Владимира Путина не стоит искать большого смысла, практического продолжения в этих словах не будет. Об этом «360» заявил политолог Сергей Станкевич.

По мнению эксперта, зачастую политики, даже такого уровня, а тем более такого возраста, говорят вещи достаточно случайные и ситуативные.

Я бы не стал искать в этих словах какое-то доктринальное содержание, — сказал Станкевич.

Политолог также отметил, что у Байден в чём-то прав, потому что у России и правда есть некоторые проблемы. По его мнению, вклад углеводородов, нефти и газа в доходную часть бюджета России и в экономику в целом всё ещё значителен.

Но я бы не сказал, что это какое-то нефтегазовое проклятие. Нет, это ресурс, это источник серьёзных денег, которым пока мы не в состоянии грамотно распорядиться, — пояснил он.

Станкевич считает, что нужно вкладываться не только в оружие и инфраструктуру, но и в несырьевой сектор экономики.

Ранее на встрече с журналистами президент США заявил, что у его российского коллеги «проблемы». Байден отметил, что Путин знает об этом и это делает его опасней. Он также добавил, что в распоряжении Путина в плане экономики имеется лишь ядерное оружие и нефть, что и создаёт определённые проблемы.