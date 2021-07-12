Политолог объяснил реакцию Украины на контракт Венгрии с «Газпромом»

Политолог Сергей Маркелов объяснил, почему Украина негативно отреагировала на контракт Будапешта и «Газпрома» по поставкам газа на 15 лет и к чему может привести политика Киева, если власти Украины не изменят курс в отношениях с Россией. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Украина понимает, что медленно начинает задыхаться в объятиях «Газпрома». Правдами и неправдами Украина постепенно отключается от газотранспортной системы Европы. Киев должен начать рассуждать более стратегически, а вместо этого он ударяется в популизм, в нервную политику, — заключил Маркелов.

Он добавил, что Киеву необходимо избавиться от «политических понтов», если Украина хочет, чтобы её начали воспринимать серьёзно хотя бы на локальном рынке. Либо Зеленский и его команда научатся договариваться с «сильными», либо крупные государства откажутся сотрудничать с Киевом, резюмировал политолог.

Премьер-министр Венгрии Петер Сийярто был крайне удивлён обвинениями главы МИД Украины Дмитрия Кулебы по поводу контракта Будапешта с «Газпромом», указав украинскому политику на то, что вопрос отопления затрагивает в первую очередь безопасность страны, а вовсе не политику.

Потребление газа в Европе не снизится, и роль «Газпрома» также не снизится. <...> Для Венгрии энергетическая безопасность — это сугубо вопрос безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос. Вы не можете обогревать дома политическими заявлениями, — подчеркнул Сийярто.

Также Маркелов отметил, что Киев зря беспокоится из-за украинско-венгерских отношений, потому что, по мнению политолога, «цена вопроса их отношений стремится к нулю» и «ухудшать там нечего».

Ранее депутат Верховной рады Украины Юрий Бойко подчеркнул, что Киеву стоит заключить газовый контракт с Москвой как можно скорее, а не критиковать действия Будапешта. По его словам, это необходимо для того, чтобы застраховать украинцев от колебаний цен на газ на европейском рынке.