Политолог объяснил причину массовой высылки российских дипломатов из Европы

Высылка российских дипломатов превратилась в стандартный инструмент внешней политики Европы, сказал в беседе с «Москвой 24» генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов. По его словам, таким символическим актом западные страны хотят продемонстрировать своё неудовольствие, не жертвуя ничем серьёзным.

Высылка дипломатов превратилась в стандартный инструмент внешней политики, в демонстрацию своего неудовольствия. Возможность сделать символический акт, не жертвуя ничем серьёзным. Это просто, не требует подготовки. Хорошо воспринимается общественностью, — сказал Кортунов.

По мнению политолога, двусторонние контакты всё равно будут продолжаться. Он привёл в пример ситуацию с Грузией. У России сейчас нет дипотношений с этим государством, однако в посольстве Швейцарии есть секция, представляющая грузинские интересы, которая, по сути, выполняет значительную часть функционала посольства.

Ранее Дания, Германия, Франция, Чехия, Литва, Италия, Испания, Швеция, Латвия уже объявили о высылке около 200 сотрудников посольств РФ. Больше всего членов дипмиссии выслала ФРГ — глава МИД Анналена Бербок объявила персонами нон грата 40 дипломатов. Меньше всего «международников» отослано из Швеции — там попросили покинуть страну троих сотрудников посольства.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Запад использует объявление послов РФ «нежелательными персонами» как информационно-политическую атаку. По мнению дипломата, каждый такой случай приводит двусторонние отношения в анабиоз.