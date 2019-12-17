https://static.news.ru/photo/65992942-20cf-11ea-ba27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Masroor/Xinhua/Global Look Press

Политолог из США Эндрю Коробко заявил, что смертный приговор в отношении бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа носит символический характер и экс-главе государства не стоит беспокоиться за свою жизнь.

В беседе с телеканалом «360» Коробко отметил , что Мушарраф находится в ОАЭ, следовательно, Исламабад не имеет практической возможности привести приговор в исполнение законным способом. Также эксперт посчитал, что власти Пакистана вряд ли пойдут на убийство экс-президента за границей. Таким образом, по мнению эксперта, приговор лишь означает, что Мушарраф не вернётся на родину в ближайшем будущем.

Коробко отметил, что решение пакистанского суда противоречиво, но не радикально, так как местные законы оговаривают высшую меру наказания за государственную измену. Международных последствий это дело не повлечёт, отметил политолог.

Как сообщал NEWS.ru, суд в Исламабаде посчитал пришедшего к власти в 1999 году в результате госпереворота Первеза Мушаррафа виновным в государственной измене и приговорил к казни. Обвинение было предъявлено в 2014 году, а в 2016 году экс-президент сбежал из страны.