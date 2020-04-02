Политолог объяснил, почему Запад осудил помощь России США

https://static.news.ru/photo/91e07056-7501-11ea-89ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Постпредство РФ при ООН/ТАСС

Политолог Александр Асафов объяснил, почему на Западе начали критиковать помощь, которую Россия направила в США и Италию для борьбы с коронавирусом. Зарубежные аналитики говорят, что Кремль использует гуманитарные грузы для снижения санкционного давления.

Цель этих «осуждателей» — сохранить уже фактически оставшийся в прошлом антироссийский консенсус западной коалиции, объединённого Запада, который уже совершенно очевидно распался, — приводит радио Sputnik слова Асафова.

Накануне стало известно, что на борту, который Москва отправила в Вашингтон, находились оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы. Часть граждан РФ раскритиковала такой шаг, так как защитных средств не хватает врачам в российских регионах.

Генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в разговоре с NEWS.ru подчеркнул, что на начальных этапах борьбы с пандемией России не избежать обвинений в применении «мягкой силы» в белых халатах. Однако, во-первых, в самом понятии «мягкая сила» нет ничего плохого, а во-вторых, в итоге мир может выйти из кризиса более сплочённым, чем до него.

Сейчас в мире уже насчитывается более 965 тысяч человек, инфицированных коронавирусом, скончались 49 236 человек, поправились более 203 тысяч. Лидером по числу заражений стали США. Там выявлено 217 263 случая COVID-19.

В Европе по числу заболевших продолжает лидировать Италия, там зафиксировано 13 155 жертв и 110 574 заболевших. На втором месте Испания, где подтверждено 104 118 случаев заболевания и скончались более 9 тысяч человек.

В России зарегистрировано 3548 случаев коронавируса в 76 регионах. Болезнь унесла жизни 30 человек, выздоровели 235 пациентов. На Москву приходится 2475 диагнозов, писал NEWS.ru.