https://static.news.ru/photo/b8b58192-5230-11ea-8058-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин и Александр Лукашенко Фото: kremlin.ru

Вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин считает, что война между Россией и Белоруссией невозможна.

По его словам, между странами есть напряжение. Оно связано с противоположным пониманием интеграции. Политолог отмечает, что Россия хочет больше интеграции с Белоруссией, а Минск выступает за то, чтобы всё осталось на прежнем уровне.

Макаркин напомнил, что власти Белоруссии надеялись на льготы по поставкам российской нефти. Москва считает, что они должны сопровождаться интеграцией. В противном случае льготы нецелесообразны.

Политолог в беседе с телеканалом «360» подчеркнул , что разногласия по некоторым вопросам между Москвой и Минском не являются причиной для развязывания войны.

Здесь есть такой переход от реальной политики, где обсуждаются реальные проблемы, разногласия, и вдруг появляется идея о том, что из-за этого две стороны будут воевать друг с другом. Вот это, с моей точки зрения, не соответствует реальности, — отметил политолог.

Эксперт напомнил, что населения двух стран испытывает большие симпатии друг к другу, несмотря на разногласия двух стран. Он подчеркнул, что на обоих территориях действуют механизмы Союзного государства.

Мы увидим, что есть многочисленные культурные, экономические связи. Самое главное, мы увидим, что отсутствуют какие-то мощнейшие раздражители, которые могли бы вызвать какие-то военные акции, — заявил Макаркин.

Глава МИД Украины Вадим Пристайко считает, что Белоруссию ждёт война с Россией, которая будет «аналогична украинской». Белорусский депутат Геннадий Давыдько отреагировал на высказывание украинского министра. Он заверил, что боевые действия между странами невозможны, об этом сообщал NEWS.ru.