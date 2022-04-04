Политолог объяснил, почему в России революция невозможна

Революция в России в данный момент нереальна из-за «огромной поддержки» президента РФ Владимира Путина и «консолидации элит» из-за давления со стороны Запада на фоне событий на Украине, заявил NEWS.ru политолог Сергей Марков. По его словам, подобные события наступают «только в результате тяжёлых поражений, и то через много лет». Он отметил, что в РФ вряд ли можно говорить о «расколе элит, несмотря на прозападные взгляды немалой её части».

После жёсткой атаки на Россию позиция элиты начала меняться. Пока её трудно определить. Часть элиты покинула РФ с критикой руководства РФ, часть покинула без публичной критики, оставляя возможность вернуться. Но большая часть элиты осталась и по тем сведениями, которые окольными путями приходят, на фоне сильнейшей атаки Запада на РФ скорее происходит консолидация элиты, чем её раскол. Сейчас точно огромная поддержка Путина, о революции речи не идёт. Революции бывают как результат войн, но только в результате больших поражений, и то через много лет. Характерный пример — революция 17 года — через три года после тяжёлых-тяжёлых военных поражений, — добавил Марков.

Эксперт также подчеркнул, что на Западе внимательно следят за полемикой между пресс-секретарём Кремля Дмитрием Песковым и главой Чечни Рамзаном Кадыровым по вопросам патриотизма. Интерес западных стран он связывает со слухами о расколе во внутрироссийской элите. Марков считает, что Пескову и Кадырову стоит прекратить этот спор. Марков заявил, что невозможно предугадать, чем закончится эта полемика, и как Кремль на неё отреагирует: встанет на сторону Пескова или Кадырова или одёрнет обоих. Но для блага руководства страны, считает он, лучше всё закончить миром.

Кадыров, ранее комментируя возвращение в Россию телеведущего Ивана Урганта, подчеркнул, что считает трусами, а не патриотами людей, которые уехали из России «в момент нестабильности якобы в отпуск», а затем вернулись обратно «в момент спокойствия на политической сцене». Ранее Песков назвал Урганта патриотом России.