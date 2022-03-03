Политолог объяснил, почему Украину не примут в НАТО

Украина не соответствует должным критериям для вступления в НАТО, заявил политолог Александр Рар. По его словам, единственный шанс для Киева попасть в Альянс — это дать Донбассу автономию и таким образом сохранить территориальную целостность, пишет ИА SM-News.

Украина по всем параметрам не соответствует и не выполняет критерии для вступления в организацию. Это раздробленная страна, поэтому и договариваются идти на Минские соглашения, дать Донбассу автономию и таким образом сохранить свою целостность. У Украины другого шанса сейчас нет, — пояснил Рар.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно указывал на то, что западные лидеры требуют от него отказаться от вступления в НАТО. Рар считает, что в период правления президента России Владимира Путина членство Украины в Альянсе обсуждаться не будет.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что члены Альянса усилят поддержку Украины военной, финансовой и гуманитарной помощью. Он рассказал, что поговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским и выразил признательность украинскому народу.