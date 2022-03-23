Политолог объяснил, почему США не смогут выгнать Россию из G20

Соединённые штаты стремятся изолировать Россию от всех международных институтов, однако выгнать страну из G20, не заручившись согласием всех участников форума международного сотрудничества у американцев не получится. Об этом заявил политолог Сергей Михеев в разговоре с «360». По его словам, в G20 достаточно государств, которые могут не согласиться с таким предложением США.

Там довольно много развивающихся стран и наших союзников. Например, там Китай, Индия находятся. Поэтому самим оттуда нам уходить не имеет смысла. А исключить нас оттуда без согласия всех остальных американцы тоже не могут, — объяснил политолог.

Эксперт также подчеркнул, что G20 — это неформальный клуб, вообще не являющийся организацией, поэтому членство в нём или исключение из него, кроме репутационных рисков ничего не несет. Россия может сама выйти из «Большой двадцатки», но это не враждебный для страны форум, добавил Михеев.

Накануне стало известно, почему Россию не могут исключить из ООН. Председатель комиссии по международному праву Российской ассоциации содействия ООН Аслан Абашидзе заявил, что механизм организации не позволит это осуществить. Заслуженный юрист России в разговоре с NEWS.ru объяснил принцип работы Организации Объединённых Наций.