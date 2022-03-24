Политолог объяснил, почему рейтинг Байдена снизился до 40%

Рейтинг президента США Джо Байдена снизился до 40% из-за рекордной инфляции в стране, заявил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований, политолог Владимир Брутер. Именно это не нравится американцам, объяснил он в разговоре с «ПолитЭкспертом».

Подорожание цен на продукты, бензин и самая большая в истории поколений инфляция говорят о том, что страна испытывает большие проблемы. Это не нравится избирателям и вызывает негатив. Остальное уже вторично, — сказал Брутер.

Он добавил, что у партии демократов очень плохие шансы на выборах сенаторов в ноябре, но у них есть время вернуть свои позиции. Пока же «фон для них неблагоприятный», считает Брутер.

Ранее заведующий Центром глобальных исследований и международных отношений Дипломатической академии МИД России Вадим Козюлин сообщил, что США могут отменить часть санкций в отношении РФ перед выборами в конгресс. Это нужно для повышения рейтинга Демократической партии, объяснил он. Не для Украины или НАТО, а для решения проблем внутри страны, к примеру, снижения цен на топливо.

Также сообщалось, что США готовятся объявить о введении очередного пакета санкций против России, которые затронут как частных лиц, так и различные структуры. Как заявил советник главы Белого дома Джейк Салливан, новые санкции необходимы для того, чтобы Москва не могла обойти введённые ранее ограничения.