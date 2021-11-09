Политолог объяснил, почему Польше выгодны стычки с мигрантами на границе

Польша хочет вернуть расположение ЕС после решения о превосходстве национальных законов над общеевропейскими. Поэтому Варшава старается выставить себя жертвой в битве с белорусскими мигрантами на границе. Об этом «Политике сегодня» сообщил политолог Владимир Оленченко.

Польша очень провинилась перед Евросоюзом. В этой связи ЕС наложил на Польшу в том числе штрафы. Поэтому, естественно, появляется предположение, что поляки сознательно обостряют ситуацию на границе, взывают к ЕС с целью переключить внимание Евросоюза с претензий к ним и стать как бы жертвами, — пояснил Оленченко.

Он предположил, что в скором времени ситуация на границе снова обострится: Варшава считает, что таким образом она сможет добиться отсрочки наказания или его отмены. В качестве аргумента своей позиции политолог привёл в пример Латвию и Литву — страны, куда также стремятся мигранты, но никакого обострения конфликта на границе не происходит.

Ранее политолог Александр Вершинин заявил, что ситуация с мигрантами на польской границе поспособствует укреплению отношений между Россией и Белоруссией.