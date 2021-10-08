Политолог оценил вероятность выхода Польши из Евросоюза

Конституционный суд Польши признал превосходство национального права над европейским, что противоречит основным правилам ЕС и говорит о возможном намерении Варшавы выйти из организации. Однако научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко убеждён, что этого не случится, так как Польша рискует потерять финансовые дотации от европейских коллег. Об этом пишет «Политика Сегодня».

Конечно, Польша не собирается выходить из ЕС. Она — главный получатель дотаций, не в её интересах выходить. Но есть другая сторона. Если раньше ЕС распределял помощь среди стран по бюджетному плану, то теперь появился новый критерий — позитивное соответствие его членов нормативам и требованиям ЕС. И вопрос верховенства национального права над европейским правом — одно из них, — заверил Оленченко.

По мнению политолога, в ближайшее время Евросоюз сократит финансирование Польши, что скажется на её экономике. Когда это произойдёт, Варшаве придётся решить, что выбрать — верховенство национального права над европейским или дотации ЕС.

И тогда действительно может встать вопрос о дальнейшем членстве Польши в ЕС. Если ей не будут поступать деньги, а ЕС продолжит диктовать «гармонизацию» права, то готовы ли поляки этому следовать или нет? Сейчас вопрос звучит риторически, но в ближайшее время приобретёт практическое звучание, — подчеркнул политолог.

Ранее сообщалось, что Европейский Союз если не трещит по швам, то испытывает нарастающее давление «на разрыв». После нанесённого уходом из него Великобритании «нокдауном» и другие страны начинают задумываться над тем, стоит ли жертвовать своими национальными интересами ради брюссельской бюрократии. Самым капризным enfant terrible Евросоюза до сих пор была Венгрия, где правительство Виктора Орбана ведёт такую политику, что в политкорректных структурах ЕС хватаются за сердце. А теперь новую головную боль наднациональным органам Евросоюза решила причинить и Варшава.