Политолог объяснил, почему Лукашенко не признает независимость ЛНР и ДНР

Политолог объяснил, почему Лукашенко не признает независимость ЛНР и ДНРПолитолог Суздальцев: Лукашенко до сих пор надеется наладить отношения с Западом
Глава Белоруссии Александр Лукашенко никогда не признает
Лукашенко не планирует признавать ЛДНР. Он не признает ЛДНР. Это для него очень щепетильный момент, потому что Лукашенко продолжает попытки завязать отношения с Западом, выйти опять на балансирование между Россией и западным миром.До сегодняшнего дня Минск сохраняет полноценные коммерческие отношения с Украиной. Именно белорусским топливом заправлена вся боевая техника ВСУ, — подчеркнул Суздальцев.
Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.
Обстановка в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.
Ранее крымчане поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда понимали стремление ЛНР и ДНР к самоопределению.
Ранее Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в военной операции России на Украине, но если в этом будет необходимость, они могут быть задействованы. о его словам, Минску не нужно перед кем-либо оправдываться по поводу того, участвует ли он в военном конфликте или нет.