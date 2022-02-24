Политолог объяснил, почему Лукашенко не признает независимость ЛНР и ДНР

Глава Белоруссии Александр Лукашенко никогда не признает независимость Донецкой и Луганской народных республик, так как всё ещё пытается наладить отношения с Западом, считает политолог Андрей Суздальцев. Он напомнил, что именно белорусским топливом Вооружённые силы Украины (ВСУ) заправляют свою технику, пишет Pravda.Ru.

Лукашенко не планирует признавать ЛДНР. Он не признает ЛДНР. Это для него очень щепетильный момент, потому что Лукашенко продолжает попытки завязать отношения с Западом, выйти опять на балансирование между Россией и западным миром.До сегодняшнего дня Минск сохраняет полноценные коммерческие отношения с Украиной. Именно белорусским топливом заправлена вся боевая техника ВСУ, — подчеркнул Суздальцев.

Путин накануне попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с ДНР и ЛНР. Российский лидер решил незамедлительно признать суверенитет республик в связи с обострением ситуации на границе.

Обстановка в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей республик на территорию России в связи с угрозой боевых действий.

Ранее крымчане поддержали признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик, заявил сенатор Сергей Цеков. По его словам, местные жители всегда понимали стремление ЛНР и ДНР к самоопределению.

Ранее Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в военной операции России на Украине, но если в этом будет необходимость, они могут быть задействованы. о его словам, Минску не нужно перед кем-либо оправдываться по поводу того, участвует ли он в военном конфликте или нет.