Европа не будет бороться с национализмом на Украине, так как это отличная площадка для зарождения русофобии, которая является «официальной политикой» Евросоюза, заявил политолог Яков Кедми. Он напомнил, что Европа сама породила нацизм и фашизм ещё в прошлом веке, пишет ИА SM-News.

Европа сама же породила нацизм, фашизм в прошлом веке. А сегодня вы думаете, что она будет с ним бороться? Нацизм — это основа и для антисемитизма, и для русофобии. А поскольку русофобия — это официальная политика Европы, нацизм ей и нужен как основная база для этого, поэтому они никогда против него ничего не применяли, — заверил Кедми.

По его мнению, на Украине специально сделали президентом Владимира Зеленского, чтобы сделать вид, что с нацизмом покончено. Кедми заявил, что украинский лидер поддерживал пронацистские движения в Прибалтике.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов завил о нацистской сущности действующей украинской власти. Аксёнов уверен, что существующая власть приведёт Украину к краху. А о её нацистской сущности говорит проведённый националистический марш во имя Степана Бандеры.