https://static.news.ru/photo/12246852-37b9-11ea-9f36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отставка кабинета министров — это не просто желание «подхлестнуть» старую машину, это полная смена политического рельефа. Такое мнение высказал доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве России Леонид Крутаков.

По его словам, команда меняется под позиции, заявленные в послании президента Федеральному собранию. Учитывая меняющийся общественный запрос, нужна новая команда, которая будет выполнять поставленные задачи.

Запрос на новые смыслы, на новые форматы решения проблематики, которая стоит перед страной, и, естественно, на новые лица очень высок. Поэтому я думаю, что будет реальная смена формата, ‒ сказал Крутаков в эфире радио Sputnik.

Он предположил, что изменения в составе правительства будут значительными.

15 января кабинет министров в полном составе ушёл в отставку. Как писал NEWS.ru, президент Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина.