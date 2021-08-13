Политолог объяснил, о чём будут говорить Путин и Меркель

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава Министерства природных ресурсов Камчатки Алексей Кумарьков нелестно отозвался о городе в Забайкалье, который посетил во время своего отпуска. Подробнее об этом пишет 5-tv.ru.

Если есть в мире жопа, то это здесь, — прокомментировал свою фотографию Кумарьков. Во время своего трёхдневного отпуска глава Минприроды Камчатки отправился путешествовать по России, освещая весь процесс в своём...