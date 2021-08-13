Политолог объяснил, о чём будут говорить Путин и Меркель
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:40, 15 августа 2021
Президент РФ Владимир ПутинФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Политолог Сергей Михеев в беседе с ТАСС раскрыл основные темы, на которые побеседуют президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель во время её визита в Россию 20 августа.
Визит в Москву — символический, потому что политическая карьера Меркель заканчивается. <...>, наверное, поговорят о конфигурациях будущего кабинета в Германии, о взаимодействии. Обсудят и «Северный поток — 2». <...> Может, попробуют сделать усилие с точки зрения урегулирования в Донбассе. Что касается Крыма, вопрос Крыма обсуждаться не будет, — уточнил Михеев.
Помимо переговоров с Путиным, Меркель 22 августа также посетит Украину: обсуждается вопрос о её участии в «Крымской платформе» — проекте, основной целью которого является попытка «возвращения» Крыма под контроль властей Украины. По мнению политолога, Меркель на этой встрече присутствовать не будет, несмотря на то что Зеленский бы очень этого хотел. Михеев считает, что канцлер Германии вообще не будет обсуждать сейчас никаких долгосрочных проектов по той причине, что её срок правления заканчивается через полтора месяца.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил слова Путина о передвижении Вооружённых сил РФ Ангеле Меркель.