Политолог объяснил, кто больше всех распиарил акции с фонариками

https://static.news.ru/photo/ab2481ae-6f99-11eb-9c22-96000091f725_660.jpg Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Флешмоб с фонарями «Любовь сильнее страха», объявленный сторонниками оппозиционера Алексея Навального, получил информационную раскрутку во многом благодаря реакции властей. Об этом в интервью NEWS.ru заявил политолог Александр Кынев.

С точки зрения информационной власть распиарила эту акцию своей реакцией так, как организаторы сами не распиарили бы никогда. Если бы власть не обращала никакого внимания на эту акцию, то это был бы провал, а успех произошёл за счёт неадекватной истерической реакции и создания вокруг этого хайпа. Ведь смысл любой акции, чтобы о ней узнали. И эта задача выполнена, — отметил Кынев.

Политолог уверен, что «каких-то массовых протестных акций в ближайшее время ждать не стоит, если не произойдут экстраординарные события».

В ходе избирательной компании [в Госдуму] всё будет зависеть от того, насколько жёстко себя будет вести власть — будут ли недопуски, допуски и так далее. Ведь кто мог ожидать Хабаровск в прошлом году, — резюмировал он.

Как писал NEWS.ru, акция протеста «Любовь сильнее страха» прошла довольно мирно. По сравнению с предыдущими выступлениями оппозиции флешмоб с фонариками, а также сопутствующие манифестации 14 февраля не завершились массовыми задержаниями.