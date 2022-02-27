Политолог объяснил, как вычислить украинских дезинформационных ботов

Если «безликий бот» с малым количеством подписчиков вдруг начал рассказывать о текущей ситуации на Украине, скорее всего это проект зарубежных дезинформационных центров, заявил политолог Владимир Корнилов. Он отметил, что в некоторых случаях отличить таких ботов от настоящих людей можно при помощи украинизмов, пишет ИА SM-News.

Когда вы видите, что у вас появляются какие-то безликие боты с десятью читателями и рассказывать о России, нужно понимать, что это в основном зарубежные центры. В Великобритании есть целое спецподразделение. Правда, зачастую мы в этих заявлениях ботов с подписью «Воронеж» , «Владивосток» или «Хабаровск» видим откровенные украинизмы — «скучаю за кем-то» и так далее, — подчеркнул Корнилов.

Он также добавил, что служба британской разведки Ми-6 обязала президента Украины Владимира Зеленского нанять русскоязычных ботов для распространения русскоязычной дезинформации в России. Корнилов считает, что в этом плане Украина очень ценна для западных спецслужб, потому что так люди нормально говорят по-русски.

Ранее министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что Лондон создаст правительственный информационный центр, направленный на борьбу с «дезинформацией» со стороны РФ на фоне ситуации вокруг Украины. Она также добавила, что с начала февраля было выявлено 40 случаев распространения Россией ложной информации.