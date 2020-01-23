https://static.news.ru/photo/4d6db62e-3e90-11ea-a781-fa163e074e61_660.jpg Владимир Мединский Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин предположил, что отставной министр культуры Владимир Мединский в новой должности помощника президента займётся борьбой с фальсификацией истории.

Я думаю, президент решит немного позже и определит функционал своего нового помощника, исходя из текущих нужд. Вообще пост помощника президента Российской Федерации — это довольно высокий пост. Помощник обладает аппаратом, в отличие от советника, и определённым функционалом, — приводит слова эксперта телеканал «360».

15 января, после послания президента Владимира Путина парламенту, в котором он заявил о необходимости изменения Конституции, глава правительства Дмитрий Медведев объявил, что уходит в отставку. Его кресло занял 53-летний экс-глава ФНС Михаил Мишустин.

21 января он сформировал новое правительство. Туда не вошло множество прежних министров. Помимо Мединского, это вице-премьер Виталий Мутко, министры просвещения и здравоохранения Ольга Васильева и Вероника Скворцова и другие. В кресло помощника президента пересел и экс-министр экономического развития Максим Орешкин, писал NEWS.ru.