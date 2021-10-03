Политолог объяснил, чем для Зеленского может обернуться «досье Пандоры»

Мировые СМИ опубликовали материал с информацией об офшорных схемах мировых лидеров и крупных бизнесменов. Содержащаяся в документе информация может привлечь внимание украинского Национального антикоррупционного бюро, которое займётся расследованием деятельности президента Украины Владимира Зеленского, признал политолог Марат Баширов в беседе с «Царьградом».

Если люди скрывают там доходы и не платят налоги у себя в стране — вот это уже является нарушением законодательства. И второе — это подозрение в коррупции. То есть когда непонятно, за что эти деньги были перечислены и куда они потом были потрачены, — пояснил Баширов.

Он напомнил, что опубликованную в «досье Пандоры» информацию собирали целых два года, а значит, о деятельности Зеленского стало известно уже давно. При этом, уверяет Баширов, большая часть собранных компрометирующих материалов так и не вышла в свет. Это говорит о том, что зарубежные патроны главы Украины допустили распространение порочащей Зеленского информации.

Потому что то, что именно по Зеленскому опубликовали так подробно, это говорит о том, что западные кураторы его недовольны тем, что он делает, и, в принципе, начинают его сливать, — предположил политолог.

Ранее ведущий научный сотрудник Института международных исследований МГИМО Николай Силаев заявил, что политическая оппозиция Украины может попытаться добиться импичмента Зеленского, основываясь на данных «досье Пандоры».