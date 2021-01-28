Политолог объяснил альянс «Справедливой России» с двумя другими партиями

https://static.news.ru/photo/850ffdbc-622a-11eb-9572-fa163e074e61_660.jpg Фото: spravedlivo.ru

Директор Института политических исследований Сергей Марков предположил, что «Справедливая Россия» объединилась с партиями «За правду» и «Патриоты России», чтобы повысить свои шансы на получение представительства в Госдуме.

Новые союзники справороссов могут преследовать аналогичные цели, отметил политолог в беседе с телеканалом «360».

Объединение партий, прежде всего «Справедливой России» и партии «За правду», произошло для того, чтобы преодолеть пятипроцентный барьер и повысить вероятность их прохождения в Госдуму. Проходили изменения, и «Справедливая Россия» оказалась в опасной зоне, что может не преодолеть этот барьер. Новый проект «За правду» на предыдущих региональных выборах показал, что ему и вовсе не преодолеть его, — сказал Марков.

Политолог признал, что создание блока является логичным решением. У справороссов есть большая региональная сеть, отметил Марков. За 20 лет существования политическая сила смогла прочно закрепиться в субъектах РФ. По словам эксперта, партия стала своего рода брендом, известным на всю страну.

Почти во всех региональных парламентах есть свои фракции, опыт людей, которые возглавляют СР в Москве и регионах. С другой стороны, добавляется драйв молодых ребят, в основном ветеранов войны в Донбассе, от партии «За правду». Уменьшается средний возраст, плюс добавляется ярко выраженная патриотическая составляющая, — подчеркнул Марков.

Ранее глава «Справедливой России» Сергей Миронов назвал выпуск совместного манифеста с партиями «Патриоты России» и «За правду» историческим событием, передавал NEWS.ru. Предполагается, что объединение получит название «Справедливая Россия — За правду». Миронов рассчитывает сохранить пост председателя за собой.