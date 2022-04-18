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Политика

Политолог обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры с Россией

Политолог Безпалько обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры с Россией
12:37, 18 апреля 2022
Политолог обвинил Зеленского в попытке сорвать переговоры с Россией Владимир Зеленский Фото: vladimir_zelenskiy95/vk/com
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Президент Украины Владимир Зеленский намеренно выдвигает невыполнимые требования, чтобы сорвать переговоры с Россией на тему спецоперации на Украине, считает политолог Богдан Безпалько. По его мнению, такие решения Киева продиктованы интересами внешнеполитических игроков, которым выгодно затягивать конфликт на Украине, пишет «ПолитЭксперт».

То есть, по сути, Зеленский просто срывает переговорный процесс. Зачем он это делает? Очевидно, что в интересах внешнеполитических игроков, которые заинтересованы в том, чтобы сделать конфликт максимально кровопролитным и затяжным, — заверил Безпалько.

Политолог заявил, что целью внешнеполитических игроков является ослабление позиций России. По его мнению, для затягивания конфликта украинская сторона намеренно саботирует переговоры с РФ, а также наносит Москве болезненные репутационные удары. К их числу политолог отнёс арест народного депутата Украины Виктора Медведчука.

Ранее Владимир Зеленский заявил о том, что шансы достигнуть договорённостей о мире на переговорах с Россией уменьшаются. Он отметил, что украинское общество отказывается от продолжения диалога.

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