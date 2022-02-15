Политолог обвинил Запад в пропаганде войны России с Украиной

Запад продолжит пропагандировать войну России с Украиной, несмотря на то, что её не будет, заявил научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв в разговоре с EADaily. По его мнению, ложь пропаганды не выдерживает проверку действительностью.

Да, реальность посрамила западную пропаганду — никакой войны нет и не будет. Но пропаганда тем и живет, что ей реальность не мешает. Поэтому они так и будут говорить: «Атака будет. И если не 15-го, то 17-го». И так до бесконечности, — высказался Журавлёв.

Он добавил, что от дезинформации страдает и Украина, в которой начались проблемы с бизнесом. А для завершения кризиса Запад должен начать диалог с российской стороной, заявил Журавлёв. Диалог настоящий, в котором все будут говорить и слушать друг друга.

Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным призвал к деэскалации ситуации вокруг Украины. Он назвал хорошим знаком отвод российских военнослужащих к пунктам постоянной дислокации после учений. По его словам, обсуждение концентрации российских войск вдоль границы заняло много времени в ходе переговоров.

В то же время депутаты Госдумы на пленарном заседании проголосовали за признание самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик в качестве самостоятельных, суверенных и независимых государств. По словам спикера ГД Вячеслава Володина, Киев не соблюдает минские договорённости и проживающие в Донбассе граждане России нуждаются в помощи и поддержке.