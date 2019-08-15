Критика со стороны Литвы энергетического проекта «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что новый президент страны Гитанас Науседа продолжает политику своей предшественницы Дали Грибаускайте. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра европейских исследований при Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.
По его мнению, политика прибалтийского государства на российском направлении заключается в создании проблем РФ по инициативе США.
Президент в Литве новый, но репертуар прежний. <...> Конфронтация с Россией и постоянная критика внешней политики Москвы имеет характер традиции для Литвы. Очень важно здесь понимать, что эта политика формируется не в стране, её формулируют в Вашингтоне, — цитирует Оленченко «Экономика сегодня».
Первым идеологом такой политики стал первый президент Литвы Валдас Адамкус, подчеркнул эксперт. Он назвал политика «импортированным из США», где тот был на госслужбе, а впоследствии на посту президента проводил те идеи, которые усвоил за время работы в Штатах.
Литва добросовестно выполняет политический заказ, а Науседа послушно исполняет его, считает Оленченко. Однако, по его словам, диссонансом звучит недавнее желание лидера страны встретиться с руководством РФ. На фоне критики российских проектов цель такой встречи не вполне понятна, высказал свою точку зрения политолог.
Ранее, как писал News.ru, на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Гитанас Науседа раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2». Он назвал проект опасным для диверсификации энергопоставок в Евросоюз.