https://static.news.ru/photo/ec4faec6-bf44-11e9-803c-fa163e074e61_660.jpg Гитанас Науседа Фото: Simone Kuhlmey/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Критика со стороны Литвы энергетического проекта «Северный поток — 2» свидетельствует о том, что новый президент страны Гитанас Науседа продолжает политику своей предшественницы Дали Грибаускайте. Такое мнение высказал научный сотрудник Центра европейских исследований при Национальном исследовательском институте мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко.

По его мнению, политика прибалтийского государства на российском направлении заключается в создании проблем РФ по инициативе США.

Президент в Литве новый, но репертуар прежний. <...> Конфронтация с Россией и постоянная критика внешней политики Москвы имеет характер традиции для Литвы. Очень важно здесь понимать, что эта политика формируется не в стране, её формулируют в Вашингтоне, — цитирует Оленченко « Экономика сегодня ».

Первым идеологом такой политики стал первый президент Литвы Валдас Адамкус, подчеркнул эксперт. Он назвал политика «импортированным из США», где тот был на госслужбе, а впоследствии на посту президента проводил те идеи, которые усвоил за время работы в Штатах.

Литва добросовестно выполняет политический заказ, а Науседа послушно исполняет его, считает Оленченко. Однако, по его словам, диссонансом звучит недавнее желание лидера страны встретиться с руководством РФ. На фоне критики российских проектов цель такой встречи не вполне понятна, высказал свою точку зрения политолог.

Ранее, как писал News.ru, на встрече с канцлером Германии Ангелой Меркель Гитанас Науседа раскритиковал строительство газопровода «Северный поток — 2». Он назвал проект опасным для диверсификации энергопоставок в Евросоюз.