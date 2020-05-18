Политолог: обвинения Еврокомиссии в адрес России - бред сумасшедшего

https://static.news.ru/photo/9930e972-9909-11ea-98cb-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Журавлёв Фото: Владимир Трефилов/РИА Новости

Представители Еврокомиссии обвиняют Россию в распространении теории заговора и дезинформации относительно ситуации с COVID-19. Политолог Дмитрий Журавлёв охарактеризовал их выпады как «бред сумасшедшего».

Он пояснил, что все эти обвинения «сфоримрованы бестолково» и не опираются на реальные примеры, подтверждающие подобные дейтвия России. По мнению экксперта, речь идёт об очередной провокации в адрес Москвы, на которую не следует и пытаться отвечать.

Журавлёв добавил, что в США СМИ всерьёз обсуждают гипотезу искусственного происхождения коронавируса, снимаются фильмы о различных теориях заговора,в том числе и касающихся COVID. При этом Европа на них никак не реагирует.

Мы вправе высказывать свою точку зрения относительно ситуации с COVID в мире. Более того, мы в отечественных источниках можем рассуждать об искусственном или естественном происхождении вируса. И никто не может это запретить, — сказал политолог «Вечерней Москве».

Он также отметил,что у РФ нет настолько мощных информационных средств, чтобы заставить Европу поверить в связанные с вирусом теории заговора.

Ранее NEWS.ru писал, что на обвинения ЕК отреагировал сенатор Константин Косачев. По его словам, Европа не забывает о гибридной войне против России даже в условиях пандемии.