Политолог о позиции ООН по Крыму: хотят усидеть на двух стульях

https://static.news.ru/photo/6a92579c-4aaf-11eb-b344-fa163e074e61_660.jpg Севастополь Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Представители ООН с лёгкостью могут организовать себе визит в Крым, если действительно захотят этого. Таким образом политолог Иван Мезюхо прокомментировал слова официального представителя Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) Лиз Троссел о невозможности оценить ситуацию с водоснабжением полуострова из-за отсутствия доступа.

Структура ООН почему-то желает усидеть на двух стульях, обращаясь за разрешением на посещение Крыма к стране, которая не имеет никакого отношения к полуострову. Само по себе обращение к Украине по этому поводу неадекватно и не соответствует международному праву, — сказал он в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что Крым воссоединился с Россией в соответствии с этим правом. Право народов на самоопределение закреплено в Уставе ООН, но сама организация почему-то игнорирует его.

Мезюхо порекомендовал представителям ООН обращаться для организации визита на полуостров в МИД РФ. Он выразил уверенность, что ни в Москве, ни в Крыму им не станут чинить препятствия.

Ранее NEWS.ru писал, что руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам постпредства Крыма при президенте Александр Молохов призвал структуры ООН взяться за выполнение возложенных на них функций и положить конец водной блокаде полуострова. Он отметил, что «только в дурном сне» может привидеться запрет правозащитникам доступа в Крым.