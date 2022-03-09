Политолог Никулин предупредил об опасности биологической войны с Украиной

На Украине нашли следы производства биологического оружия, там работают с патогенами и создают «дизайнерские вирусы», считает политолог и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Он заявил, что учёные на Украине усиливают патогенность вируса с помощью синтетической биологии, пишет «360».

На Украине зафиксировано, что они работают с патогенами. Допустим, с характерными для той местности, они усиливают патогенность с помощью синтетической биологии. Там нашли следы производства биологического оружия, причем в самых опасных его разновидностях, таких как чума, туляремия, дифтерия, холера, сибирская язва, — подчеркнул Никулин.

Политолог заявил, что на создание таких дизайнерских вирусов тратится около $2 млрд ежегодно. При этом он пояснил, что дизайнерскими называются вирусы с изменёнными свойствами, которых не существует в природе.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что на территории Украины находится не менее 15 лабораторий, ранее принадлежавших Минздраву и Минсельхозу, которые были переоборудованы для изучения американцами наступательного военно-биологического потенциала армии Соединённых Штатов. Он считает, что такие же лаборатории есть в Грузии, Казахстане и Азербайджане.