Политолог: не стоит романтизировать позицию Парижа по «геноциду» на Украине

О причинах, почему Франция не согласилась признать происходящее на Украине геноцидом, в беседе с NEWS.ru рассказал ведущий научный сотрудник Института Европы РАН, политолог Сергей Фёдоров. Он отметил, что позиция французов такова, что они ссылаются на официальную формулировку термина «геноцид», при этом никакой речи о дружественном жесте здесь идти не может.

Под «геноцидом» понимается специальное уничтожение этноса или нации во время военных действий. При этом президент России Владимир Путин и всё руководство страны постоянно заявляют о том, что, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы считаем украинский народ братским. Тот же самый Макрон в одном из своих интервью говорил, что мы практически один народ, с небольшими различиями. И это выражение очень не понравилось Зеленскому, который в телефонном разговоре попросил французского лидера объяснить позицию, с которой он полностью не согласен, — пояснил политолог.

Эксперт добавил, что французы вполне разумно подходят к вопросу и справедливо считают, что, несмотря на проведение специальной военной операции, никто из российского руководства не помышлял о том, чтобы наносить ущерб этническим украинцам. Он добавил, что в России живут представители самых различных наций и никто не заставляет их говорить исключительно на русском языке.

Фёдоров отметил, что на Украине людей заставляют говорить только на украинском, запрещая использовать русский язык. Такой запрет появился ещё до начала проведения военной спецоперации, цель которой не уничтожение украинцев как этноса, а освобождение Донбасса.

При чём тут украинцы как нация? Абсурдно говорить, что русские стараются уничтожить этнических украинцев. Такая идея может появиться только в бреду ультранационалистов, которые считают, что все должны быть украинцами и говорить на «мове». Это тупиковая политика Украины, которая в итоге и привела к этой трагической для этой страны ситуации, — отметил эксперт.

При этом Фёдоров предостерёг от попыток думать, что в позиции Парижа есть какой-то политический подтекст или проявление симпатии, в том числе и попытка французского президента сохранить контакты с российским президентом Владимиром Путиным.

Не надо романтизировать отношение этого государства к России. Оно достаточно жёсткое и прагматичное. И никакой любви со стороны французского руководства к нашей стране нет. Это наши иллюзии — в попытках найти какие-то нотки дружбы. Их нет, есть национальные интересы. Всё в рамках официально установленного в мире определения термина «геноцид» и не более того, — резюмировал Фёдоров.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон отказался называть геноцидом действия России на Украине. Он отдельно отметил, что украинцы и русские являются братскими народами.