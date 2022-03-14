Политолог назвала условие для личной встречи Путина и Зеленского

Политический обозреватель и публицист Наталия Елисеева заявила, что личная встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна. Тем не менее для этого нужна чёткая цель — в Москве неоднократно подчёркивали, что переговоры «ради переговоров» не имеют смысла, пишет «360».

Специалист заметила, что Россия со своей стороны неоднократно предлагала условия и цели переговоров, но Украина регулярно отвергает эти предложения.

К сожалению, говорится обо всем, кроме этих целей, и Зеленский в заявлениях это очень хорошо подчёркивает, что ему это особо сильно не важно, либо он от этого увиливает. И при этом апеллирует к личным переговорам с Путиным, — сказала она.

Политолог не исключила, что президенты Украины и России Владимир Зеленский и Владимир Путин могут встретиться лично, но у переговоров должна быть предметность. В связи с этим, по мнению Елисеевой, пока что предпосылок для встречи нет.

Накануне Зеленский заявил, что целью переговоров с Москвой он ставит получение «действенных гарантий». При этом раскрывать детали он не стал, лишь уточнив, что задача украинской делегации заключается в договорённости о его встрече с президентом РФ. Он добавил, что «об этом тяжело договориться, но нужно».