Политолог назвала абсурдными заявления США об отношениях с Россией

Заявления американской стороны о том, что отношения России и Штатов могут измениться, звучат абсурдно. Вашингтон никогда не откажется от санкционной политики в отношении РФ. Такое мнение в беседе с «360» высказала политолог Наталия Елисеева.

Эксперт подчеркнула , что санкции для США всегда были удобным инструментом давления.

Несмотря на то что США говорят о том, что не стремятся к эскалации отношений с Россией, на самом деле они делают для этого всё, — отметила Елисеева.

Она также напомнила о словах госсекретаря США Энтони Блинкена. Ранее политик сказал, что отношения между сторонами могут улучшиться, если Россия изменит своё поведение. То есть Россия должна стать послушной, пояснила она.

По мнению Елисеевой, на фоне таких заявлений Вашингтона сложно представить, что положение дел может измениться.

Ранее американский лидер Джо Байден в ходе выступления в конгрессе заявил, что США и РФ могут сотрудничать, но Вашингтон будет отвечать на неугодные шаги Москвы. Он также допустил совместную работу с Москвой, только если это «отвечает взаимным интересам». Кроме того, Байден продолжил обвинять РФ в кибератаках и предполагаемом вмешательстве в выборы, добавив, что всё это было доказано.