Политолог назвал задержание Тихановского сигналом для белорусской оппозиции

Приговор оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому является своеобразным сигналом власти о том, что пока Александр Лукашенко является президентом, никаких массовых протестов быть не должно, заявил исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. Он призвал не воспринимать приговор Тихановскому как личную месть его супруге, оппозиционному экс-кандидату в президенты страны Светлане Тихановской, пишет Lenta.ru.

Все должны следовать его курсу, в том числе через участие в референдуме по обнулению Конституции. То есть это, конечно же, можно назвать и личной местью, но ведь Лукашенко не отделяет своё персональное от государственного. [Оппозицией] это именно так и должно трактоваться после вынесения таких суровых приговоров, — пояснил Бышок.

Ранее стало известно, что Гомельский суд приговорил Сергея Тихановского к 18 годам колонии строго режима. Его признали виновным по целому ряду статей, среди которых — призывы к насилию в отношении властей, подготовка массовых беспорядков в стране, разжигание социальной вражды и другие. В штабе Тихановской приговор назвали местью главы Белоруссии Александра Лукашенко «самым сильным оппонентам».

В 2020 году Сергей Тихановский планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, однако ему было отказано в регистрации. С мая прошлого года он вместе со сторонниками содержится под стражей. Вместо Тихановского на выборы пошла его супруга Светлана. Её поддержали штабы других недопущенных кандидатов, и она стала главным соперником действующего президента Лукашенко.