Политолог назвал уязвимое место пожирающего Европу «суперхищника»

https://static.news.ru/photo/2d5178a4-34a2-11eb-a82e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Caroline Seidel/Global Look Press

Политический эксперт Дмитрий Евстафьев рассказал о слабом месте пожирающего Европу «суперхищника» под названием НАТО. Такое заявление специалист сделал, комментируя перспективы развития Североатлантического альянса в случае смены администрации Соединённых Штатов.

Он отметил, что в данное время западный военный блок превращается в крайне опасного хищника. По его словам, этот процесс начался ещё при президенте США Билле Клинтоне, когда в НАТО «системно пожирали пространства», оставленные Советским Союзом.

Евстафьев подчеркнул, что речь идёт не о военно-политической организации, как многие полагают, а о военно-экономической, потому что деньги — это основное, что интересует членов блока. Однако в этом, добавил политолог, заключается и его слабость, так как деньги являются важнейшим источником раздора, передаёт «Царьград».

За военным занавесом — огромное количество экономических решений. НАТО — это не про воевать, это про деньги. Всё, что будет происходить между Соединёнными Штатами и их западными союзниками, будет иметь отношение к деньгам, — пояснил эксперт.

По его словам, сейчас у Североатлантического альянса могут начаться проблемы, потому что Европа дала понять, что не хочет платить «трамповскую дань» и повышать военные расходы. Поэтому в скором времени, считает Евстафьев, европейцы постараются переложить это бремя обратно на США. Он отметил, что России остаётся только с интересом наблюдать за этими склоками.

Ранее эксперты НАТО подготовили доклад о необходимости реформирования организации. В документе утверждается, что Китай в ближайшие десять лет станет вторым после России противником Альянса и для противодействия ему необходимо создать ряд особых структур. Генсек военной организации Йенс Столтенберг представит доклад «НАТО-2030: Единство в новой эре» на видеоконференции с участием министров иностранных дел 1 декабря. Эксперты Альянса в документе рекомендуют создать структуры, задачей которых будет обеспечение технического превосходства стран НАТО над Китаем и защита государств военного блока от экономической экспансии Пекина, писал NEWS.ru.