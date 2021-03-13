Политолог назвал условие вхождения Донбасса в состав России

https://static.news.ru/photo/9a40cfc0-84d7-11eb-a610-96000091f725_660.jpg Фото: Alexander Rekun /Global Look Press

РФ может пойти на решительные меры по присоединению Донбасса только на фоне реальной агрессии со стороны Вооружённых сил Украины, считает политолог Виталий Третьяков.

Москва до сих пор считает ДНР и ЛНР частью Украины, их независимость не была признана. Чтобы эта позиция изменилась, нужен серьёзный повод. Этот повод может быть только один — реальная агрессия со стороны Украины и угроза жизни жителей Донбасса. Если это произойдёт, тогда Москва может позволить себе не признать эти земли украинскими, — рассказал эксперт в беседе с порталом URA.RU.

ДНР и ЛНР неизбежно войдут в состав РФ, это лишь вопрос времени, считает политик и писатель Захар Прилепин. Бывший боец считает, что это произойдёт, когда власти республик в Донбассе получат из Москвы соответствующий сигнал. Власти ДНР и ЛНР ориентированы на Москву в принятии решения о присоединении к РФ, пояснил Прилепин. Основанием так думать является обращение главного редактора RT Маргариты Симоньян на форуме «Русский Донбасс» к российским властям с призывом включить регион в состав РФ.

На днях официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий пояснил, почему Украина нарушает режим перемирия и обстреливает Донбасс. Причина всему — деньги, которые платят западные кураторы на поддержание украинской стратегии по самопровозглашённым республикам. И если не палить по мирному населению и ополченцам, денег просто не дадут и у властей и командования не будет возможности разворовать «халявные» доллары.

Ранее NEWS.ru сообщал, что западные кураторы приказали главе Украины Владимиру Зеленскому выйти из Минских соглашений, уверен декан Высшей школы телевидения МГУ Виталий Третьяков. Поэтому Киев может вполне развернуть военный сценарий на территории Донбасса в ближайшее время.

Военный конфликт в Донбассе длится с весны 2014 года. Тогда Луганская и Донецкая области Украины провозгласили себя независимыми республиками (ЛНР и ДНР). Это произошло на фоне смены власти в стране в результате Майдана. Ни одно государство, включая Россию, не признаёт ДНР и ЛНР. Официальный Киев с тех пор пытается, в том числе и силовыми методами, установить контроль над территориями.