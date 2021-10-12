Политолог назвал условия компромисса между Россией и Японией по Курилам

Россия и Япония могут найти компромисс по вопросам принадлежности Курильских островов, если Токио перестанет зависеть от Вашингтона и если японский национализм найдёт «иные формы реализации». Такие условия решения вопроса Курил назвал в беседе с NEWS.ru директор Института политических исследований и экс-депутат Госдумы Сергей Марков. Он прокомментировал слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды, заявившего, что суверенитет его страны распространяется на южные острова Курильской гряды.

Я думаю, что они (японцы. — NEWS.ru) вряд ли смогут пойти на какие-то уступки. Россия предлагает компромисс — острова Хабомаи и Шикотан перейдут Японии, а два острова (Итуруп и Кунашир. — NEWS.ru) останутся у РФ. Территориальные претензии к РФ — это сублимация, искажённая легитимная форма возрождения японского национализма. Но с сублимациями ещё никто не справлялся. Дело не в островах, а в японском национализме, который был очень силён на протяжении столетий, но жёстко был блокирован американцами, — считает собеседник.

Спикер подчеркнул, что конфликт Москвы и Токио выгоден США, что Белому дому нужна Япония в статусе «подчинённого партнёра» в области внешней политики безопасности, и поэтому США блокируют возможность компромисса между странами.

Ранее премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что мирный договор с Россией не будет заключён без урегулирования территориального спора. Для подписания соответствующего документа японские власти требуют решения вопроса принадлежности Курил.

Фумио Кисида провёл первый после вступления в должность телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Стороны обсудили двусторонние отношения. Отмечается, что Кисида поздравил Путина с днём рождения. Он подтвердил курс на продолжение диалога по мирному договору. Российский лидер также выразил надежду на продолжение переговоров.

Токио претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи. В 1956 году между СССР и Японией была подписана декларация, по которой советские власти допускали передачу двух островов Токио после подписания мирного договора. Япония отказалась идти на компромисс. Все последующие переговоры заходили в тупик. В настоящее время у Москвы такая позиция: острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны, поэтому суверенитет России над ними не оспаривается.